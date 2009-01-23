Киянам не платитимуть муніципальних надбавок у 2009 році?

Кияни можуть не дочекатися муніципальних надбавок у 2009 році. Про це заявив депутат Київради, один із лідерів Блоку Кличка, голова Української селянської демократичної партії

Дмитро Андрієвський в ефірі «Бізнес-радіо».

Відповідаючи на запитання радіослухача, чому припинені виплати муніципальної 50-відсоткової компенсації за житлово-комунальні тарифи для інвалідів, Дмитро Андрієвський зазначив, що у зв`язку зі значним недовиконанням цьогорічного столичного бюджету, багато соціальних програм перестануть виконуватися.

«Через те, що міська влада не здатна визначити пріоритети, цьогорічний бюджет недовиконаний більше ніж на 5 мільярдів. Затягування процесу ухвалення головного кошторису міста на 2009 рік свідчить про те, що у мера немає відповіді на те, як забезпечити виконання всіх соціальних програм. Саме тому вже зараз не виплачуються муніципальні надбавки вчителям. Існує заборгованість із заробітної плати за грудень перед працівниками медичної сфери. Що буде у 2009 році, важко навіть спрогнозувати», - заявив Дмитро Андрієвський.