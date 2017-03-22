ВР сьогодні планує ухвалити звернення до Конгресу США щодо безпекових гарантій (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд закону про ратифікацію угоди між урядами України та Норвегії про технічне та фінансове співробітництво, а також ухвалення законопроекту “Про приєднання України до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року”.

Крім того, передбачається розгляд законопроектів, які стосуються зайнятості населення та повноважень Пенсійного фонду України.

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Нагадаємо, 9 березня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у законі (Резолюції 174, внесеному республіканкою Ліз Чіні) про асигнування на військові потреби в новому фінансовому році – до 1 жовтня 2017 року передбачила виділення 150 мільйонів доларів на військову підтримку України.