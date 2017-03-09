У Конгресі США схвалили законопроект про надання Україні летальної зброї – нардеп

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook голова підкомітету ВР з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Фріз, документ підтримав 371 представник нижньої палати Конгресу США, лише 48 парламентарів висловилися “проти”.

«У документі вказується, що зазначені кошти будуть доступні Пентагону з метою надання Україні військової підтримки, включаючи, зокрема, надання летальної зброї оборонного спрямування та оснащення, логістичної підтримки, підтримки розвідки української армії та сил національної безпеки, навчання особового складу українських збройних сил тощо», – написала Фріз.

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Вона підкреслила, що документом передбачене надання Україні летальної зброї оборонного спрямування.

Документ має бути затверджений Сенатом Конгресу США, але Фріз висловила переконання, що зауваження сенаторів можуть бути лише до бюджету збройних сил США.

Як повідомляв УНІАН, комітет з асигнувань палати представників Конгресу США підготував законопроект, який передбачає надання Україні 150 млн дол. на військові потреби.