Мороз: необхідно продовжити переговори про розширення коаліції
18:07, 04 жовтня 2006Політика
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"Спільні інтереси" важать набагато більше
Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що переговори про розширення коаліції необхідно продовжувати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар О.МОРОЗА Вікторія ШВЕДОВА.
За її словами, О.МОРОЗ вважає, що розбіжності між політиками можуть виникати завжди. «Але спільні інтереси щодо законодавчої роботи і сприяння нормальній роботі уряду важать набагато більше існуючих розбіжностей», - процитувала його слова І.ШВЕДОВА.
О.МОРОЗ вважає, що інші учасники зустрічі також переконані у продовженні діалогу.
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