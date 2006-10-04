Мороз: необхідно продовжити переговори про розширення коаліції

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що переговори про розширення коаліції необхідно продовжувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар О.МОРОЗА Вікторія ШВЕДОВА.

За її словами, О.МОРОЗ вважає, що розбіжності між політиками можуть виникати завжди. «Але спільні інтереси щодо законодавчої роботи і сприяння нормальній роботі уряду важать набагато більше існуючих розбіжностей», - процитувала його слова І.ШВЕДОВА.

О.МОРОЗ вважає, що інші учасники зустрічі також переконані у продовженні діалогу.