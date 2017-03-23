Луценко і Матіос прибули на місце вбивства Вороненкова

Судмедексперти-криміналісти вивчають тіло вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова на місці вбивства, на місце прибули Генпрокурор Юрій Луценко і Анатолій Матіос, як повідомляє "Українська правда".

Наразі тіло Вороненкова залишається прямо на тротуарі, поблизу готелю "Прем'єр-палац".

На місці перебуває багато поліції, вулицю Пушкінську перекрили. Серед поліцейських є голова поліції Києва Андрій Крищенко.

Читайте такожЛуценко про вбивство Вороненкова: "Це була звична для Кремля показова страта свідка"

Охоронці готелю сказали УП, що не бачили, хто і як вбив депутата Держдуми.

У свою чергу начальник відділу продаж готелю Олексій Мятетський сказав Українській правді, що чув п'ять хлопків. "Він (Вороненков) не жив в готелі, він проходив повз", - зазначив він.

Станом на 13:04 на місце події приїхали Генпрокурор Юрій Луценко та його заступник- головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Вони зайшли у будівлю готелю.

Станом на 13:11 приїхала дружина Вороненкова Марія Максакова, вона намагалася прорватися до тіла, поліцейські не впустили і провели у готель.

Всередині в готелі також присутній голова СБУ Василь Грицак.