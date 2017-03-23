Луценко і Матіос прибули на місце вбивства Вороненкова
Вони зайшли у будівлю готелю.
Судмедексперти-криміналісти вивчають тіло вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова на місці вбивства, на місце прибули Генпрокурор Юрій Луценко і Анатолій Матіос, як повідомляє "Українська правда".
Наразі тіло Вороненкова залишається прямо на тротуарі, поблизу готелю "Прем'єр-палац".
На місці перебуває багато поліції, вулицю Пушкінську перекрили. Серед поліцейських є голова поліції Києва Андрій Крищенко.
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Охоронці готелю сказали УП, що не бачили, хто і як вбив депутата Держдуми.
У свою чергу начальник відділу продаж готелю Олексій Мятетський сказав Українській правді, що чув п'ять хлопків. "Він (Вороненков) не жив в готелі, він проходив повз", - зазначив він.
Станом на 13:04 на місце події приїхали Генпрокурор Юрій Луценко та його заступник- головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
Вони зайшли у будівлю готелю.
Станом на 13:11 приїхала дружина Вороненкова Марія Максакова, вона намагалася прорватися до тіла, поліцейські не впустили і провели у готель.
Всередині в готелі також присутній голова СБУ Василь Грицак.