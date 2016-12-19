У Києві затримали аферистів, які незаконно заволоділи нерухомістю на 30 мільйонів гривень

Оперативники управління захисту економіки у м. Києві, працівники місцевої прокуратури та спецпризначенці КОРД затримали під час укладання неправомірних угод аферистів, які «отримували» майно для подальшого його перепродажу.

Як повідомила прес-служба департаменту захисту економіки Національної поліції, шахраї на підставі підроблених документів про право власності, ухвал та постанов судів, а також паспортів громадян України привласнювали об’єкти нерухомості для подальшого їх перепродажу.

Окрім того, зловмисники надавали послуги з реєстрації та ліквідації фіктивних фірм, які використовувалися для забезпечення функціонування конвертаційного центру.

За фактом шахрайських дій слідчим відділом Шевченківського управління поліції Києва було відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці встановили, що до складу групи входили 3 особи: 30-річний громадянин Російської Федерації, а також 61- річний та 42- річний громадяни України.

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На даний час відомо, що аферисти заволоділи 200 об’єктами нерухомості, серед яких квартири громадян та нежитлові приміщення. За попередніми даними, вартість незаконно переоформленого у власність майна становить понад 30 мільйонів гривень.

Під час проведених обшуків за місцем мешкання фігурантів справи та в офісі шахраїв правоохоронці вилучили 228 тисяч гривень, 7,8 тисяч доларів США, понад 1 кілограм бурштину, а також підроблені документи.

Крім того, вилучено документи про право власності на об’єкти нерухомості, техпаспорти на приміщення, акти незалежної оцінки приміщень та паспорти громадян України з вклеєними фотокартками. Також вилучено гербові печатки одного з райсудів столиці, місцевої ради, офшорної компанії та чисті бланки свідоцтв на право власності і бланки державних актів на право власності на земельні ділянки.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.