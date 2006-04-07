Підвищення ціни на газ буде в інтересах малооплачуваних громадян

Підвищення ціни на газ для населення буде насамперед в інтересах його малооплачуваних прошарків, вважає міністр палива і енергетики України Іван ПЛАЧКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам у Севастополі І.ПЛАЧКОВ підтвердив, що «газ стане дорожчим без сумніву», бо ціна на нього зростає в усьому світі, «тому сьогодні відбувається оптимізація цінової політики». За його словами, «сьогодні визначаються економічно обгрунтовані ціни на газ». Як сказав міністр, НКРЕ «прийняла рішення щодо підвищення тарифів на газ для населення десь на 25%, і завтра це питання буде розглядатися прем’єром на Кабінеті Міністрів України».

Водночас, як він назначив, «підвищення цін на газ для населення насамперед буде в інтересах малооплачуваних прошарків населення, тому що низькою ціною на газ дотуються тільки високооплачувані прошарки населення». І.ПЛАЧКОВ навів приклад, що споживання газу у двокімнатній квартирі, скажімо, тільки на приготування їжі становить приблизно 9-12 гривень на місяць, і оплата підвищиться гривень на 3-5. Натомість високооплачуваним громадянам, які мають квартири по 200 квадратних метрів або власні будинки, доведеться платити значно більше. За словами міністра, сьогодні рівень споживання газу у таких громадян становить десь 400 гривень на місяць, а необхідно платити десь 1000-1200 гривень. На думку І.ПЛАЧКОВА, ці “багаті володарі будинків не доплачують десь до однієї тисячі гривень».

Міністр додав, що «ті люди, які отримують дотації, пільги, все одно отримуватимуть компенсацію з бюджету».

Сьогодні у міському Палаці дитячої і юнацької творчості І.ПЛАЧКОВ взяв участь в презентації відреставрованих залів хореографії і урочистій церемонії вручення нового обладнання, придбаного за рахунок коштів Міністерства палива і енергетики України для розвитку образотворчого мистецтва.

Як повідомили УНІАН у Севастопольській міській державній адміністрації, в рамках шефської допомоги Мінпаливенерго України Палацу дитячої і юнацької творчості було виділено 300 тисяч гривень, на які було здійснено ремонт хореографічних залів, придбано меблі, дитячі роздягалки і учбові кабінети, аудіо- і відеоапаратуру, музичні інструменти, учбове обладнання для гуртків технічної творчості і декоративно-прикладного мистецтва.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ 30 березня підвищила з 1 травня на 25% тарифи на газ для населення, бюджетних організацій і теплокомуненерго, а також тарифи на електроенергію для населення.