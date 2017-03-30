Обшуки у НБУ пов’язані з керівництвом банку – Ситник

Обшуки у Національному банку України, які сьогодні упродовж дня проводили працівники НАБУ, стосуються керівництва НБУ.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

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«Це справа, про яку раніше говорили і яка стосується керівництва Національного банку України», – пояснив Артем Ситник.

За його словами, працівники Нацбанку не заважали співробітникам НАБУ проводити обшуки.

«Важко це назвати класичними обшуками, оскільки жодного супротиву з боку працівників НБУ щодо виконання процесуальних дій не було. Вони зустріли наших працівників і видали документи, які потрібні були детективам. Розслідування у цій справі триває», – розповів директор НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, в середу, 29 березня, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі поінформували про обшуки в Нацбанку, водночас не уточнивши, в рамках якого кримінального провадження це здійснюється.

У прес-службі Нацбанку зазначили, що виїмка документів проводиться згідно з рішенням Солом'янського районного суду. При цьому регулятор також не уточнив, в рамках якого кримінального провадження це здійснюється.