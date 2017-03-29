Обшуки в Нацбанку проводяться у справі щодо зловживань його керівництвом – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в приміщенні Національного банку України в рамках кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ в 2015-2016 роках.

Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

«Детективи НАБУ спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції проводять слідчі дії в Національному банку України, під час яких здійснюється виїмка документів», - зазначається в повідомленні.

За даними Бюро, документи надаються добровільно.

В НАБУ уточнили, що «слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних банків в порушення закону "Про банки та банківську діяльність" вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Йдеться про період 2015-2016 років».

Читайте такожНАБУ проводить обшуки в Нацбанку - САП

Розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали в лютому 2017 року. «Наразі жодному з учасників про підозру не повідомлено. Розслідування триває», - наголосили в Антикорупційному бюро.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі поінформували про обшуки в Нацбанку, водночас не уточнивши, в рамках якого кримінального провадження це здійснюється.

У прес-службі Нацбанку зазначили, що виїмка документів проводиться згідно з рішенням Солом'янського районного суду. При цьому регулятор також не уточнив, в рамках якого кримінального провадження це здійснюється.