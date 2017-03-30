В МЗС РФ зажадали оприлюднення Україною списків російських шпигунів

У Міністерстві закордонних справ РФ хотіли б, щоби в Україні було опубліковано списки російських шпигунів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«Українська сторона весь час звинувачує Росію в тому, що то тут, то там Росія якимось чином впливає; що, виявляється, багато внутрішньополітичних рішень і дій, які робляться на території України, – інспіровані Москвою», - сказала Захарова.

«Я думаю, що буде цілком чесно, щоб українська сторона опублікувала список осіб, які, на її думку, є агентами Кремля, проінвентаризує і проаналізує людей, вони ж люстрацією займаються, не знаю, вона закінчилася чи ні», - наголосила вона і припустила, що можливо, необхідний другий етап люстрації.

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На думку Захарової, треба з'ясувати, хто в мерії Києва, адміністрації президента України, а також які опозиційні сили і радикальні організації «працюють на Москву».

«Нехай вони чітко скажуть, кого вони підозрюють серед українських громадян у відпрацюванні замовлення з Москви. Не можна голослівно звинувачувати», - сказала вона.

Представник МЗС РФ розповіла, що два роки тому запитувала українського дипломата, чи бачать в Україні, що радикали працюють проти країни, на що було заявлено, що вони можуть працювати на Росію.

«Виходить цікава історія. Ми виступаємо проти українських радикалів, намагаємося довести, що це деструктивно для України, для українського народу, а ви ж нас у цьому звинувачуєте. Нехай вони проінвентаризують, дадуть свої викладки і скажуть», - сказала вона.

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Також Захарова задалася питанням, чи є російським агентом лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

На її думку, не можна говорити, що у всьому поганому, що відбувається в Україні, винна Росія.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня в ефірі «Эхо Москвы» у програмі «Код доступу» російський журналіст Юлія Латиніна повідомила, що Росія закидає в Україну для дестабілізації ситуації диверсантів-кримінальників, один з яких і здійснив вбивство у Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.