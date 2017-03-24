В СБУ пообіцяли розкрити вбивство Вороненкова і назвати імена замовників

У Службі безпеки України запевняють, що вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова буде розкрито.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

За його словами, вбивство у центрі Києва Вороненкова свідчить про те, що Росія хоче вчергове «спробувати показати Україні свою начебто силу».

“Але, повірте, що цей злочин буде розкритий. І ми назвемо імена не тільки тих, хто його скоїв, але й хто замовляв. Для нас це дуже важливо”, - сказав Тандіт.

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Як повідомляв УНІАН, Вороненков був убитий 23 березня у центрі Києва. В результаті стрілянини також були поранені його охоронець і нападник, який пізніше помер від отриманих поранень.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань.

Вороненков був одним з головних свідків стосовно російської агресії проти України і, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича у введенні в Україну російських військ.