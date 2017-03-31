Держсекретар США у Брюсселі засудив російську агресію в Україні – Politico

Секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон у ході свого першого візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі засудив російську агресію в Україні. Про це повідомляє Politico.

Читайте такожДержсекретар США прибув на зустріч НАТО в Брюсселі: союзники обговорять тиск на Росію

"Зрозуміло, що ми хочемо обговорити стратегію НАТО тут у Європі, передусім у Східній Європі у відповідь на російську агресію в Україні і в інших місцях", - наголосив Тіллерсон перед початком зустрічі глав МЗС країн-членів Альянсу.

Також він сказав, що союзники США по НАТО повинні виконувати свої зобов'язання щодо витрат на оборону.