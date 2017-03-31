Держсекретар США у Брюсселі засудив російську агресію в Україні – Politico

14:15, 31 березня 2017
Політика
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Тіллерсон заговорив про російську агресію в Україні.

Рекс Тіллерсон / REUTERS

Секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон у ході свого першого візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі засудив російську агресію в Україні. Про це повідомляє Politico.

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"Зрозуміло, що ми хочемо обговорити стратегію НАТО тут у Європі, передусім у Східній Європі у відповідь на російську агресію в Україні і в інших місцях", - наголосив Тіллерсон перед початком зустрічі глав МЗС країн-членів Альянсу.

Також він сказав, що союзники США по НАТО повинні виконувати свої зобов'язання щодо витрат на оборону.

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Теги: #Росія#Тіллерсон#агресія