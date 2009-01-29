У Ющенка підганяють із змінами до бюджету

Зростання поточної заборгованості перед працівниками бюджетної сфери загрожує розбалансуванням бюджетних відносин і суттєвим погіршенням соціально-економічної ситуації у регіонах, заявив заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, місцеві бюджети ослаблені через падіння промислового виробництва та обсягів будівництва, і як наслідок – через погіршення ситуації на ринку праці та зниження податкових надходжень, зокрема податку на доходи фізичних осіб.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що наразі ситуація у регіонах вирівнюється за рахунок короткотермінових позичок, які залучаються з Єдиного казначейського рахунку. Водночас, на його думку, цього ресурсу надовго не вистачить, оскільки станом на 28 січня держбюджет за загальним фондом виконано лише на 51,5%, у той час як рік тому цей показник становив 76,1%.

Заступник глави Секретаріату Президента наголосив, що проблеми у регіонах загострюються через недостатність та несвоєчасність перерахування коштів з Держбюджету для виконання державних повноважень. «Через соціально-економічні проблеми у регіонах істотно зменшуються надходження загальнодержавних податків і зборів. Недовиконання плану за ними призводить до недоотримання регіонами дотації вирівнювання. Станом на 26 січня її перераховано лише на 35,5% від тимчасового розпису на січень 2009-го. Як наслідок, у регіонах збільшується бюджетна заборгованість із зарплат та виникають проблеми з функціонування закладів медицини, освіти, культури. Існує реальна загроза дефіциту Пенсійного фонду», – зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

За його словами, найгірша ситуація із заборгованістю перед працівниками бюджетної сфери склалася в Луганській області і станом на 26 січня цього року складає 162 млн. гривень, у Чернігівській – 39 млн., Вінницькій – 38 млн., Донецькій областях – 22 млн.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ переконаний, що без системної підтримки уряду регіональна влада безсила у нинішній ситуації. «Необхідно терміново приймати зміни до Закону про Держбюджет-2009, інакше вже у лютому в Україні виникнуть серйозні проблеми з виплатою пенсій і зарплат працівникам бюджетної сфери», – наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.