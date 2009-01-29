Тимошенко відправила Турчинова до Нацбанку

Уряд призначив першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА уповноваженим представником Кабінету Міністрів у Національному банку України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Крім того, уряд сьогодні на засіданні схвалив спільну постанову Кабінету Міністрів та Національного банку «Про порядок рефінансування банків у період фінансово-економічної кризи».

Згідно з постановою, НБУ відтепер має погоджувати рішення про рефінансування банків у вигляді стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності банківських установ з уповноваженим представником Кабінету Міністрів.

У випадку, якщо уповноважений представник уряду незгоден з рішенням Правління Нацбанку про надання стабілізаційних кредитів на рефінансування банків, він звертається до Кабінету Міністрів, який впродовж 5 днів має прийняти остаточне рішення.

Згідно з постановою, не потребуватимуть погодження короткотермінові кредити з рефінансування на строк до 14 днів.