Тимошенко сьогодні візьметься за «Артек» і будівельників
09:57, 30 січня 2009Політика
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Прем`єр проведе дві наради
Сьогодні об 11.30 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться засідання Антикризової ради з питань стабілізації будівельної галузі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, вхід до Будинку уряду – з вулиці Грушевського, 12/2, І-й, 3-й під’їзди, 7 поверх, Мала зала.
Акредитація журналістів здійснюється до 10.00 за тел.: 256-75-82, 256-65-71, 256- 66-32.
Крім того, сьогодні о 14.00 під головуванням прем`єра відбудеться нарада з питань функціонування міжнародного дитячого центру „Артек”
Вхід до будинку Уряду – з вулиці Грушевського, 12/2, І-й, 3-й під’їзди, 7 поверх, Мала зала.
Акредитація здійснюється до 12.30 за тел.: 256-75-82, 256-65-71, 256- 66-32.
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