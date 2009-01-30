Тимошенко сьогодні візьметься за «Артек» і будівельників

Сьогодні об 11.30 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться засідання Антикризової ради з питань стабілізації будівельної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, вхід до Будинку уряду – з вулиці Грушевського, 12/2, І-й, 3-й під’їзди, 7 поверх, Мала зала.

Акредитація журналістів здійснюється до 10.00 за тел.: 256-75-82, 256-65-71, 256- 66-32.

Крім того, сьогодні о 14.00 під головуванням прем`єра відбудеться нарада з питань функціонування міжнародного дитячого центру „Артек”

Вхід до будинку Уряду – з вулиці Грушевського, 12/2, І-й, 3-й під’їзди, 7 поверх, Мала зала.

Акредитація здійснюється до 12.30 за тел.: 256-75-82, 256-65-71, 256- 66-32.