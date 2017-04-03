Вона працює: у БПП назвали Гонтареву "прекрасним керівником", який влаштовує Порошенка

Новообраний голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов та заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко заявили, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева не писала заяву про відставку, і вона всіх влаштовує як керівник регулятора.

Як передає кореспондент УНІАН, в коментарі журналістам Герасимов зазначив, що Гонтарева – «прекрасний керівник НБУ».

«Вона залишається працювати, вона працює. І взагалі, це просто перекручена сьогодні інформація (йдеться про нібито написану нею заяву про відставку — УНІАН), і хотів би спростувати ці речі», - сказав він і наголосив, що заяву Гонтарева не писала.

Своєю чергою, Луценко додала: “Фракцію вона (Гонтарева – УНІАН) влаштовує, коаліцію вона влаштовує, уряд вона влаштовує, президента вона влаштовує, робота її є бездоганною, і Валерія Гонтарєва продовжує працювати на своїй посаді”.

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На уточнювальне питання, чи все ж таки писала Гонтарева заяву про відставку, Луценко відповіла, що її слова були перекручені.

Нагадаємо, кандидатуру Луценко запропоновано президентом Петром Порошенком на посаду представника президента у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ЗМІ з посиланням на Луценко з‘явилися публікації про те, що Гонтарева написала заяву про відставку. У прес-службі НБУ цю інформацію спростували.

Верховна Рада 19 червня 2014 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку і про призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої.

Згідно з Конституцією, голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України терміном на 7 років.