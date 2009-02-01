Богатирьова про історію православ'я та споконвічні цінності

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА перебуває у Москві, де бере участь у заходах інтронізації патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, “це визначна подія для християнства всього світу, і Україна, яка має тисячолітню історію православ’я і є історичним джерелом зародження віри на Русі, безумовно, щиро вітає нового патріарха і з великою повагою бере участь в шануваннях на його честь”.

“Споконвічні цінності і святість християнства, які сповідує переважна частина українців і росіян, були і залишаться родючим підґрунтям для порозуміння обох країн і для розвитку добросусідських дружніх відносин між нашими народами”, - підкреслила секретар РНБО..

Як повідомляв УНІАН, в неділю відбулася церемонія інтронізації нового патріарха Московського та всієї Русі КИРИЛА.

Божественна літургія на честь інтронізації новообраного Патріарха відбулася в Храмі Христа Спасителя. Митрополита КИРИЛА обрали Патріархом 27 січня на Помісному соборі у Москві.