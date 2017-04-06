Посол США пояснила тривалу підготовку зустрічі Трампа з Порошенком інтересами інших країн

Надзвичайний та повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявляє, що підготовка зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Петром Порошенком продовжується.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам.

За її словами, обговорення щодо проведення зустрічі лідерів двох держав триває. "Я вважаю, що обговорення стосовно термінів і інших питань продовжується", - сказала Йованович.

При цьому вона зауважила, що не пройшло 100 днів з часу початку роботи нової адміністрації після президентських виборів. "Я знаю, що в Україні є інтерес в зустрічі на високому рівні, і також додала б, що є інтерес у кожної іншої країни в світі для зустрічі такого самого рівня. І тому, ви знаєте, справа стосується погодження графіку і всього іншого. І безумовно, ми хочемо, щоб ця зустріч була якомога краще підготовлена, як тільки це можливо", - додала Йованович.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Павло Клімкін також зауважив, що робота щодо підготовки зустрічі Трампа з Порошенком ведеться. "Ви можете почути будь-які дати, але формальні чи неформальні. По-перше, я завжди кажу: якщо я і знаю про формальні рамки цієї зустрічі, я, на жаль, на сьогодні не скажу, оскільки має бути спільне рішення це оголосити", - сказав Клімкін.

"Підготовка стосовно цієї зустрічі ведеться. Ми розмовляли про це і в п'ятницю, нам потрібен результат і розуміння, яким чином ми прийдемо до цього результату. Цим визначаються рамки", - додав міністр.

"Ми дуже щільно зараз працюємо з американською стороною, причому на різних рівнях, з різними представниками американської адміністрації", - зауважив Клімкін.

За його словами, головним є те, що позиція американської адміністрації щодо підтримки України є послідовна.