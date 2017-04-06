Клімкін назвав умову зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" можлива лише за умови досягнення прогресу в питанні подальшого врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Зустріч завжди можлива, але нам потрібен результат. Якщо у нас немає результату, то для чого збиратися на якомусь рівні, не тільки витрачати час, але таким чином спровокувати якісь очікування щодо можливих результатів цих зустрічей", - пояснив Клімкін.

Читайте такожКлімкін не очікує прориву від зустрічі помічників лідерів "нормандської четвірки" у Мінську

"Якщо в нас буде перспектива якогось прогресу, якщо у нас буде перспектива хоча б по фундаментально важливих для нас питаннях, і я маю на увазі реальне припинення вогню, кроки щодо заручників і хоч початок дискусії щодо "дорожньої карти", тоді можна збиратися будь-коли, на будь-якому рівні. Якщо хоча б цих трьох визначальних речей у нас немає, то для чого ми збираємося. І тоді виникає (питання) щодо того, яким чином ми досягаємо результату", - сказав Клімкін.

Говорячи про "дорожню карту", міністр зауважив, що в лютому на Мюнхенській конференції з безпеки разом він з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції "намагався якимось чином притиснути Лаврова, щоб він хоча б почав розмову щодо "дорожньої карти". "Він не був готовий навіть почати розмову", - заявив Клімкін.