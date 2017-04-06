Клімкін назвав умову зустрічі лідерів "нормандської четвірки"
Зустріч завжди можлива, але нам потрібен результат, зазначив глава МЗС України.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" можлива лише за умови досягнення прогресу в питанні подальшого врегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.
"Зустріч завжди можлива, але нам потрібен результат. Якщо у нас немає результату, то для чого збиратися на якомусь рівні, не тільки витрачати час, але таким чином спровокувати якісь очікування щодо можливих результатів цих зустрічей", - пояснив Клімкін.
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"Якщо в нас буде перспектива якогось прогресу, якщо у нас буде перспектива хоча б по фундаментально важливих для нас питаннях, і я маю на увазі реальне припинення вогню, кроки щодо заручників і хоч початок дискусії щодо "дорожньої карти", тоді можна збиратися будь-коли, на будь-якому рівні. Якщо хоча б цих трьох визначальних речей у нас немає, то для чого ми збираємося. І тоді виникає (питання) щодо того, яким чином ми досягаємо результату", - сказав Клімкін.
Говорячи про "дорожню карту", міністр зауважив, що в лютому на Мюнхенській конференції з безпеки разом він з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції "намагався якимось чином притиснути Лаврова, щоб він хоча б почав розмову щодо "дорожньої карти". "Він не був готовий навіть почати розмову", - заявив Клімкін.