Зараз Тимошенко вигідно піти у відставку, але вона не піде - експерт

Після вівторкового звіту уряду у Верховній раді Юлія Тимошенко залишиться прем’єром. Такий прогноз в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. На думку експерта, відставки уряду не буде - жодна з політичних сил не хоче брати на себе відповідальність за наслідки економічної кризи.

Ініціатива Партії регіонів відправити уряд Тимошенко у відставку покликана насамперед підвищити передвиборчі рейтинги, переконаний Віталій Бала. Водночас, нагодою виступити з головної трибуни країни, на його думку, скористається і сама глава Кабінету міністрів - Тимошенко вкотре наголошуватиме на своїй ролі консолідуючого і відповідального посадовця.

«Відставка уряду буде тільки коли будуть домовленості про нову коаліцію. Поки таких фактів ми не знаємо. Як це не парадоксально не звучить, але відставка Тимошенко зараз не вигідна, ані Януковичу, ані президенту. Це просто привід для інформаційних атак і ударів один проти одного», - каже Бала. Експерт припускає, що з огляду на скрутну економічну ситуацію в країні і майбутні президентські вибори, зараз Тимошенко могло би бути вигідніше піти у відставку. Однак вона на це не піде, вважає директор Агентства моделювання ситуацій.