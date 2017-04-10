Голова Фонду держмайна Білоус подав у відставку - ЗМІ

Кандидатур на посаду голови ФДМ поки немає.

"Сьогодні Білоус написав заяву про звільнення і можна бути впевненим, що він піде. Кандидатур на його посаду поки немає", - повідомило джерело РБК-Україна в уряді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України очікує завершення великої приватизації в країні до 2020 року.

Сприяти цьому має новий законопроект про приватизацію. Білоус також зазначив, що вказаний законопроект вже відправлений у відповідні міністерства на погодження.

Також сьогодні глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева подала у відставку.

За її словами, з посади голови НБУ вона піде з 10 травня цього року. Втім, Гонтарева зазначила, що може залишити посаду раніше зазначеного терміну, якщо за це проголосує Верховна Рада. Крім того, про результати своєї діяльності Гонтарева готова відзвітувати на пленарному засіданні парламенту.