Затримання в Києві п'яного дипломата з РФ: відмовлявся брати "гріх на душу", до ситуації підключилося МЗС

Міністерство закордонних справ України вивчає матеріали про затримання в Києві російського дипломата в нетверезому стані.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца.

«Ми вивчаємо наявні матеріали по справі затримання в нетверезому стані російського дипломата в Києві. Інцидент стався вчора», - сказала вона.

При цьому Беца підкреслила, що «всі іноземні дипломати повинні дотримуватися законодавства країни-перебування згідно з міжнародним правом і Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року».

«За результатами аналізу будуть вжиті відповідні заходи дипломатичного характеру», - зазначила прес-секретар МЗС.

Раніше в Києві патрульні зупинили автомобіль з російськими дипломатичними номерами, за кермом якого перебував нетверезий водій.

Так, в поліцію зателефонували перехожі, які бачили, як нетверезий водій сідав за кермо. Після зупинки він одразу викликав співробітника російського консульства, повідомляє ТСН.

Разом вони спочатку не розуміли української, якою говорили патрульні, а потім запевняли, що водій не міг вживати алкоголь, адже зараз піст і пити у Вербну неділю - великий гріх.

Втім коли патрульні запропонували пройти алкотест, водій відмовився. На нього склали адмінпротокол, який передали в Міністерство закордонних справ. Автомобіль з дипломатичними номерами приїхав забирати ще один співробітник російського консульства.

Представник Національної поліції Ярослав Тракало підтвердив інформацію про затримання в нетверезому стані водія консульства РФ у Києві, - повідомляє " Українська правда ".

"9 квітня на вулиці Митрополита Липківського після отримання виклику про нетверезому водієві за кермом, поліцейськими був зупинений автомобіль марки BMW під управлінням, як з'ясувалося, співробітника посольства Російської Федерації в Україні, який перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння", - зазначив Тракало .

Від проходження огляду на стан сп'яніння він відмовився у присутності двох свідків. На нього було складено адміністративний протокол.

На уточнююче питання громадянином якої країни є водій, він відповів: "Водій пред'явив посвідчення водія РФ і громадянство Росії".