Україна заявила про підтримку ініціативи Польщі про посилення ролі Центральної та Східної Європи

Україна підтримує ініціативу Польщі щодо посилення ролі країн Центральної та Східної Європи.

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Про це йшлося під час XXVI засідання Консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща сьогодні в Києві під головуванням заступника глави Адміністрації президента Костянтина Єлісєєва та державного секретаря – керівника Кабінету президента Польщі Кшиштофа Щерського, повідомляє прес-служба глави держави.

«Було досягнуто домовленості щодо подальшої координації зусиль з метою консолідації міжнародної спільноти для надання Україні практичної підтримки у протидії російській агресії та відновленні територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках обговорення питання нових модальностей співробітництва країн регіону українська сторона заявила про підтримку ініціатив Польщі, спрямованих на посилення ролі країн Центральної та Східної Європи.

Окрему увагу було приділено співпраці по лінії «Адріатика - Балтика - Чорне море».

У центрі уваги було також питання європейської інтеграції України. Зокрема, йшлося про подальшу підтримку Польщі в питанні запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом та поглиблення співробітництва в рамках Східного партнерства.

У ході засідання було узгоджено графік політичного діалогу на найвищому рівні на поточний рік, а також визначено пріоритетні напрямки роботи двосторонніх інституційних механізмів.