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У Польщі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці обвалу житлового будинку в місті Свебодзіце в Нижньосілезькому воєводстві.

Як передає Польське радіо, за словами коменданта Пожежної служби у Вроцлаві Адама Конєчного, під завалами більше нікого не залишилося.

«Обшук звалища закінчено о 7 годині ранку, коли рятівники переконалися, що під руїнах немає більше людей», - сказав він.

У місті оголошено триденний траур.

Роботу на місці катастрофи почали слідчі. Після огляду експертів буде прийнято рішення, яким методом буде досліджуватися цей нещасний випадок. За словами окружного прокурора Марека Русіна, поки не можна стверджувати, що причиною обвалення будинку став вибух газу.

Тіла шести жертв ідентифіковано, серед них двоє дітей. Ще четверо осіб доправлено до лікарні.

У понеділок, 10 квітня постраждалі отримають грошову допомогу - кожній сім’ї призначено 6 тисяч злотих нетто (1400 євро). Ті, хто втратив квартиру, мають отримати житло від держави.

Комісія будівельного нагляду вирішила, що мешканці трьох сусідніх будинків можуть повернутися додому.

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Як повідомляв УНІАН, обвалення будинку сталося 8 квітня близько 9 години ранку: зруйновано два з трьох поверхів будівлі, яка розташована в самому центрі міста. За словами прес-секретаря окружної пожежної охорони Яцека Курчинского, обрушилося близько 80% будинку.