Ситуація в Україні залишається перешкодою для покращення відносин Росії і США - Тіллерсон

21:13, 12 квітня 2017
Політика
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Держсекретар наголосив на важливості виконання Мінських угод.

Рекс Тіллерсон / REUTERS

Секретар Державного департаменту США Рекс Тіллерсон заявляє, що доки Російська Федерація не виконає повністю Мінські угоди, ситуація в Україні залишатиметься перешкодою для покращення відносин між США та Росією.

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Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Говорячи про Мінські угоди, секретар Держдепартаменту сказав: "Ми розглядаємо важливість угоди".

"Росія може досягти прогресу у виконанні (Мінських угод) шляхом деескалації насильства та вжити заходів для відведення збройних сил сепаратистів та важкого озброєння, щоби спостерігачі ОБСЄ могли виконати свою роль", - заявив Тіллерсон.

При цьому він наголосив: "До того часу, поки не буде досягнуто усього прогресу відповідно до Мінських угод, ситуація в Україні буде залишатися перешкодою для покращення відносин між США та Росією".

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Теги: #війна#Мінськ#Лавров#Тіллерсон