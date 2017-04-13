Німецькі лікарі спростували заяву ДУС щодо діагнозу Насірову

Німецькі лікарі спростували заяву Державного управління справами щодо діагнозу колишньому голові Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову. Лікарі клініки Фрайбурга кажуть, що не оглядали його взагалі, як повідомляє DW.

"Центр серця при Університетській клініці Фрайбурга ніколи не ставив діагноз про стан здоров'я Романа Насірова. Цього пацієнта ніколи особисто не оглядав жоден лікар Центру серця", - відповіли на запит DW у прес-службі клініки.

Раніше у ДУС повідомили, що лікарі Університетського кардіологічного центру Фрайбурга підтвердили правильність діагнозу Насірова, поставленого лікарями Феофанії.

"За результатами дослідження на основі методичних рекомендацій Європейського товариства кардіологів та згідно з німецькою DRG-системою - обраний лікувальний підхід заперечень не викликає, діагноз медиками Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами встановлено правильно", - йдеться в прес-релізі на сайті ДУС.

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Як зазначає видання, лікарі "Феофанії" вислали в Німеччину анонімізовану інформацію з історії хвороби одного з пацієнтів і попросили підтвердити обґрунтованість вибраного методу лікування.

"Чи дійсно йдеться в документах з історії хвороби про дані Романа Насірова, ми не знаємо", - повідомили в клініці.

У "Феофанії" відмовилися коментувати обставини співпраці з німецькими лікарями, пославшись на зайнятість спеціалістів, які відповідають за цю справу.