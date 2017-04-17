У НАЗК заявляють, що проводять близько 100 повних перевірок е-декларацій чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проводить близько ста повних перевірок електронних декларацій чиновників та 3 тисячі спеціальних.

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Про це заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Повна перевірка буде продовжуватися по інформації щодо усіх доходів, рухомого і нерухомого майна... По перевірках, які відбуваються сьогодні: їх близько ста повних і 3 тисячі - спеціальних. Результати будуть оголошені після цих перевірок", - зазначив він.

При цьому Радецький додав, що автоматична перевірка електронних декларацій чиновників не відбулася, оскільки необхідні для цього блоки програмного забезпечення системи реєстру не були розроблені.

Наразі, за словами Радецького, НАЗК передало більше 10 матеріалів до НАБУ для відкриття кримінальних проваджень за несвоєчасне подання декларацій.

Він нагадав, що чиновників, які не встигли подати свої декларації до 1 квітня через збої системи, штрафувати не будуть.