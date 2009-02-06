Чорновіл розповів про гру Фірташа і конфлікт у Партії регіонів

Член фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл вважає, що процес складання мандатів, до якої збирається вдатися фракція, аби добитися дострокових виборів, не увінчається успіхом.

«До мене в кулуарах підходило до тридцяти чоловік, які казали, що ніколи не складуть ніяких мандатів, але скільки їх буде насправді, мені сказати важко», - сказав Чорновіл в інтерв’ю «Главреду».

До того ж за новою редакцією закону «Про вибори народних депутатів» процедура обнулення виборчих списків ускладнена й потребує особистої заяви кожного кандидата, тому проведення дострокових виборів є малоймовірним, вважає Чорновіл.

«Подивіться на «хвіст» списку Партії Регіонів, який теж треба буде обнулити! Це, в більшості своїй, люди, які зробили вибори на місцях, а їх у дуже брудний спосіб використали і викинули! Думаєте, вони зараз підуть на поводу в Партії регіонів? Я в цьому дуже сумніваюся», - каже депутат.

Наміри керівництва ПР скласти мандати й добитися дострокових виборів і відставки уряду Чорновіл пояснює впливом на фракцію Дмитра Фірташа.

«Мені здається, що всі оці ігри в здавання мандатів й дострокові вибори – це гра саме Фірташа, - впевнений Чорновіл. - Зараз, коли його викидають з Росії, коли не виключено, що йому доведеться сісти за грати чи переховуватися й міняти зовнішність, у нього є дуже небагато часу, щоб переломити ситуацію і взяти владу в Україні. Якщо він цього не зробить за два-три місяці, ніхто в Партії регіонів розмовляти з ним не буде...»

Більше про внутрішній конфлікт у Партії регіонів, про вплив на фракцію ПР і Віктора Януковича співвласника РосУкрЕнерго Дмитра Фірташа й плани щодо майбутніх союзників Рината Ахметова читайте в ексклюзивному інтерв’ю Тараса Чорновола виданню «Главред»