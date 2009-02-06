«Замок Балоги» знову виставили на продаж: умови жорсткіші

Як повідомляє «Главред»,Мукачівська міськрада на своєму засіданні 5 лютого 2009 року ухвалила рішення провести черговий конкурс щодо оренди замку «Паланок».

Член конкурсної комісії Мукачівської міськради Вікторія Швардак повідомила, що міськрада більшістю голосів ухвалила рішення про новий конкурс, проте з істотно зміненими конкурсними умовами.

«В орендні умови були внесені істотні зміни. По-перше, сума інвестицій в замок протягом 49 років збільшена з 12 до 17 мільйонів гривень. По-друге, конкурс не може відбутися, якщо буде тільки один претендент на оренду замку. Партія регіонів домоглася цієї зміни, щоб одна єдина фірма не отримала замок без змагання, як то було минулого разу. Сума місячної оренди складатиме 27 тисяч гривень на місяць, з яких тільки 15% треба вносити грошима до міської казни, а решту можна у вигляді інвестицій. Тобто, місячна плата буде на рівні 4 тисяч гривень. Конкурс з оренди розпочнеться з моменту подачі першої заявки на оренду «Паланку». І на останок – потенційний орендатор позбавився права суборенди замку. Минулого разу таке право було, і всі боялися, що орендарі будуть потім здавати замок в оренду третім особам. Територія замку для оренди не змінена» - розповіла Главреду Вікторія Швардак.

Претендент на оренду мукачівського замку ПП «Маєток Скоропадських», якого не було допущено до попереднього конкурсу, на якому перемогло близьке до Віктора Балоги ТОВ «Високий Замок», вже висловив готовність взяти участь у новому конкурсі

«ПП «Маєток Скоропадських» обов’язково візьме участь в конкурсі на оренду мукачівського замку. Це дуже перспективний об’єкт. Надіємося, цього разу нас таки допустять до конкурсу. Ми готові платити набагато більші кошти за оренду, ніж 4,5 тисячі, які мали платити попередні орендарі. Для нас сума місячної плати і в 30 тисяч гривень виглядає смішною за такий перспективний для розвитку туризму об’єкт. Якщо суми орендної плати в новому конкурсі не змінилися, то пропозиція для нас виглядає дуже привабливо. Головне, щоб там знову все не провели «в темну», не давши потенційним претендентам часу на оформлення необхідних документів» - заявила в коментарі «Главреду» керівник «Маєтку Скоропадських» Алла Добруцька.

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