Тимошенко побачила для Москви шанс приєднатися до єдиних цінностей

Україна повністю підтримує створення європейської системи безпеки і оборони, і хотіла би брати участь у цьому процесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, виступаючи в Мюнхені на Міжнародній конференції з питань безпеки.

«Мені здається, що нове натхнення цієї європейської політики безпеки і оборони, яку я цілком і повністю підтримую, дає шанс для тих країн, які не можуть або не хочуть стати членами НАТО, одержати абсолютно нову ідею об`єднання навколо єдиних цінностей, єдиних принципів політики безпеки і оборони. Безумовно, в першу чергу, це Росія», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що сьогодні заяви і Росії, і Німеччини, і Франції говорять про те, що «такий шанс є». «Але я б розглядала це значно глибше. І тому мені хотілося би бачити в світі політику безпеки і оборони, яка шикується, як якірний ланцюг. Де якір - це принципи і цінності, а ланцюг – це ланки окремих систем безпеки і оборони, які взаємозв`язані, доповнюють один одного, і в той же час створюють відчуття взаємного розуміння і миру. І тому я дійсно хотіла би бачити Україну учасником цієї політики європейської безпеки і оборони», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр заявила, що зараз в умовах боротьби з кризою необхідно відмовитися від будь-якої політики ізоляції країн.

Кажучи про НАТО, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Україна 14 років намагається вступити в НАТО, чітко декларуючи свої наміри, і відкрито підходить до співпраці з НАТО, проте є об`єктивні речі, які дотепер не дозволили Україні стати членом цієї організації. «По-перше, це ситуація усередині самої країни – де частина країни хотіла б бачити Україну в НАТО, а частина ні. Але є питання і вищого рівня – це, як сприйме Росія, і як це відіб’ється на взаємодії, партнерстві Європи і Росії, якщо Україна і подібні країни рухатимуться в НАТО», - сказала прем`єр.

Нагадаємо, що однієї з головних тем сьогоднішньої конференції було питання створення системи європейської політики безпеки і оборони (ЄПБО) за участю Росії і співробітництва з НАТО.