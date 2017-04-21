У Мін'юсті розповіли, коли оберуть п'ятого члена НАЗК

Перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова повідомила, що процес обрання п'ятого члена Національного агентства з питань запобігання корупції буде продовжено після подання кандидатами на цю посаду електронних декларацій про доходи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

Відповідаючи на питання щодо затвердження парламентом члена конкурсної комісії з відбору п'ятого члена НАЗК, а також, коли агентство може бути укомплектовано, Севостьянова зазначила, що "після того, як ваш комітет делегував нам представника від Верховної Ради, а до цього було ухвалено рішення комісії, що ми повинні у повному складі далі працювати, ми провели наше засідання, ухвалили рішення про початок спеціальної перевірки усіх, хто пройшов у фінал".

У зв'язку з тим, що ці люди тепер є кандидатами на посаду члена НАЗК, то, згідно із законодавством, вони повинні подати електронні декларації, зауважила перший заступник міністра.

"Ми їм продовжили термін (подання декларацій), тому що вони не могли подати у цей строк, коли ми всі з вами подавали, - реєстр не працював. Тому до 1 травня завершиться весь цей процес, і ми зможемо зібратися на чергове засідання і проводити співбесіди, і рухатися за нашим графіком засідань", - пояснила Севостьянова.

Як відомо, відповідно до законодавства, до складу НАЗК має входити п'ять членів, котрі призначаються на посаду Кабінетом міністрів строком на чотири роки за результатами конкурсу.

Нині у складі агентства працює четверо із 5-ти членів. Члени НАЗК: Наталія Корчак (голова) та Олександр Скопич були призначені 11 грудня 2015 року, а Руслан Радецький та Руслан Рябошапка - 16 березня 2016 року.