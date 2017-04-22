Справа Мартиненка: екс-нардеп обіцяє не тікати і не просити політичного притулку

Колишній народний депутат Микола Мартиненко переконує, що не буде просити політичного притулку. Про це Мартиненко заявив у залі суду, пише «УП».

Також Мартиненко зазначив, що не збирається тікати з країни.

"Не дочекаєтеся, я політичного притулку не проситиму - на відміну від ваших керівників (глави НАБУ Артема Ситника - ред.), зокрема пана Сакварелідзе, з якийм у вашого керівництва добрі відносини", - заявив він.

Також екс-нардеп пообіцяв, що не впливатиме на депутатів "НФ" та міністра юстиції Павла Петренка.

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"Я обіцяю на них не впливати. У підозрі вказано, що 5 народних депутатів були моїми помічниками, скажу більше - я ними горжуся", - заявив екс-нардеп.

Як повідомляв УНІАН раніше, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата, екс-голову комітету Верховної Ради з питань ПЕК Мартиненка в рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Мартиненку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. У САП заявили, що проситимуть суд обрати Мартиненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 300 млн грн.