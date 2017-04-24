Безвіз для України з'явився у порядку денному заcідання послів ЄС

Питання надання Україні безвізового режиму стоїть на порядку денному засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС (Coreper), яке відбудеться 26 квітня в Брюсселі. Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідний порядок денний оприлюднено на сайті Ради Євросоюзу.

Зокрема, у додатку з переліком відповідних документів, які мають бути розглянуті на засіданні, йдеться про проект законодавчого акту Європейського парламенту та Ради ЄС щодо внесення поправок у список третіх країн, громадяни яких, щоб перетнути кордон, мають отримати візу, і тих, від яких це не вимагається (Україна).

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"До Правила (ЄР) N 539/2001 внести такі зміни: (а) в додатку I, частина I (держави) посилання на Україну видалено. (б) в додатку II, частина I (держави) наступне посилання вставляється "Україна", - зазначається у проекті документу.

Очікується, що засідання Комітету розпочнеться о 10 годині ранку середи, 26 квітня. У разі позитивного рішення на рівні постійних представників, пропозиція ще має бути затверджена Радою ЄС з подальшим підписанням в Європейському парламенті президентами ЄП та Ради ЄС.