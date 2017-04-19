Брюссель підтверджує надання Україні "безвізу" до середини червня - Геращенко

У Брюсселі підтверджують, що до середини червня буде запроваджено безвізовий режим для громадян України, який надасть право вільно відвідувати 26 країн-членів Європейського Союзу та ще чотири країни Шенгенської зони.

Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

"Брюссель підтверджує графік українського безвізу, згідно якого до середини червня наші громадяни отримають безвізовий режим з ЄС. Сподіваюся, деякі депутати, які плутають ВР і інші установи, його не зірвуть", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що рішення про запровадження безвізового режиму для українців планують передати на затвердження Ради Європейського Союзу 11 травня.

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"26 квітня - це наступна дата, коли, скоріш за все, Комітет постійних представників ЄС підтвердить результати цього тріалогу європейської інституції по наданню Україні безвізового режиму. 11 травня, скоріш за все, це питання буде подано на ухвалення Раді ЄС. І найближчими датами, скоріше за все, 11-15, можливо, 18 травня, відбудеться підписання. Підписувати буде голова парламенту і мальтійське головування", - поінформував він.

За словами Пристайка, після цього кілька днів йде на публікацію ЄС цього документа.

Через 20 днів після публікації рішення, після приведення у відповідність прикордонних регламентів Україна офіційно набуде статусу країни, громадяни якої можуть перетинати кордони ЄС без віз, зазначив він.

Як відомо, із запровадженням «безвізу» українці зможуть вільно подорожувати до таких країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Республіка Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.