Литвин про 20 млрд., коментарі, протистояння і російський кредит

Коментарі щодо переговорів уряду з Росією про надання Україні 5 млрд. доларів кредиту формують чергову лінію протистояння в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в інтерв’ю журналістам.

«Це ще одна лінія протистояння, я не хотів би казати – зведення політичних рахунків», - зауважив В.ЛИТВИН.

На його думку, зовнішній борг України в межах 20 млрд. доларів - «це цілком прийнятний показник».

В.ЛИТВИН вважає, що Україні «потрібно шукати кредити» і «цілком очевидно, що отримати їх сьогодні непросто».

За його словами, очевидно й те, «що будь-яке рішення щодо кредитів буде піддане експертизі».

«Тому я не схильний до того, щоб дочасно ми сьогодні і в цьому питанні, якщо воно має місце, збурювали суспільство, політикум і поглиблювали протистояння в країні», - додав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що кредити мають бути оформлені на «цивілізованій основі».

«І цілком очевидно, що так воно і буде», - переконаний голова ВР.

Довідка УНІАН. Минулого тижня ЗМІ повідомили, що уряд України намагається отримати від РФ кредит на суму 5 млрд. дол.

7 лютого ц.р. газета "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомила, що в першому раунді переговорів про надання Україні цього кредиту, який відбувся в Москві у п`ятницю, 6 лютого, від української сторони взяли участь заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, а також низка представників Міністерства закордонних справ і Національного банку.

Тим часом попередні фінансові умови можливої позики поки що тримають у секреті до затвердження сторонами.

Увечері 7 лютого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтвердила інформацію про переговори про виділення Росією кредиту для України.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що надіслала листи з проханням надати Україні фінансову допомогу для покриття дефіциту бюджету в США, Євросоюз, Китай, Японію, а також Росію.

У прес-службі Міністерства фінансів Росії УНІАН повідомили, що Україна просила в Росії кредит у сумі 5 млрд. доларів, але офіційне звернення поки що не надходило.