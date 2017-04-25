В Україну не пустили ще одного російського актора

Російського актора театру і кіно Кирила Сафонова не пустили в Україну. Про це він повідомив у понеділок у своєму Facebook, чекаючи вильоту в аеропорту Одеси.

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"Мені закрили в'їзд в Україну. Шкода, я люблю цю країну. Ну, значить так треба. Якщо хто буде прольотом в Одесі, зможете знайти мене в залі відльоту ще як мінімум до завтра", - написав Сафонов.

На питання про причини заборони в коментарях Сафонов визнав, що їздив до Криму після початку окупації.

"У мене там були дозйомки пректу, який почався ще "до того", - розповів актор і додав: - "Щоб закрити тему, митники вели себе гранично коректно і навіть десь зворушливо".

Як відомо, 23 квітня, в Україну через поїздку в окуповану Керч не пустили російську співачку Лоліту.