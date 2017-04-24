Лоліта прокоментувала тролінг СБУ з пікантним фото співачки

Російська співачка Лоліта Мілявська відреагувала на публікацію свого пікантного знімка на сторінці СБУ в Twitter.

"Я розуміла, що одразу поллється на мене купа всього з тієї сторони, від заряджених людей, не від звичайних нормальних громадян України і Росії, а від цих ось, спеціально сидять на зарплаті", - заявила Лоліта "Говорит Москва".

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За словами співачки, цю фотографію виявив її чоловік і здивувався, що це на сайті СБУ. "Перше, що він мені сказав, коли я прокинулася: є фотографія, але груди не твої. Я чесно подивилася, але груди не мої! Тому всі, хто знає мене близько, і глядачі, можуть порівняти – звичайно, різні форми", - запевняє Лоліта.

Як повідомляв УНІАН, раніше в записі СБУ в Twitter з'явився відвертий знімок співачки Лоліти з написом "Нехай щастить".

Нагадаємо, російську співачку Лоліту 23 квітня не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.