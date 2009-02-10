Черновецький знайшов наречену для Довгого

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦКИЙ стверджує, що на організації і проведенні суботніх кінських перегонів на іподромі особисто він «втратив» велику суму грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

«З перегонами трапилося непорозуміння. Особисто я багато мільйонів гривень - зараз ми підраховуємо – втратив… Ми двічі преміювали за мій рахунок людей, які виграли на перегонах. 100 тис. доларів і 100 тис. гривень. Вийшло так, що я їх (призи – УНІАН) оголосив», - пояснив мер журналістам.

Окремо, за його словами, грошовий приз днями буде вручено і переможцеві в собачих перегонах, які також відбулися в суботу на іподромі.

«Там 5 або 7 осіб взяли участь і 100 тис. грн. заробили. Зараз відпрацьовується програмне забезпечення. Ніхто туди втрутитися не зможе. Днями ви отримаєте щасливого переможця», - розповів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, багато хто хотів свої виграні гроші залишити. Наприклад, подруга його дочки Крістіни, як сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, залишила 6,5 тис. доларів. «Я хочу їй виграш повернути, але вона категорично відмовляється. Їй 26 років... Я буду її рекомендувати Олесю (секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ) як наречену…», - додав мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знову запросив усіх на іподром у наступну суботу, 14 лютого.