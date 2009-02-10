Тимошенко назвала РНБО «дахом для всіх корупційних оборудок»
16:45, 10 лютого 2009Політика
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Каже, хочуть повернути РосУкрЕнерго
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що головна мета сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони - повернути компанію “РосУкрЕнерго” на ринок України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу для преси в ході засіданні РНБО.
За словами прем’єра, сьогодні стало остаточно зрозуміло, що РНБО є «дахом для всіх корупційних оборудок, які сьогодні відбуваються, на жаль, і в енергетичному комплексі, і в інших».
Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні була зроблена спроба розламати всі прямі угоди між «Нафтогазом» та «Газпромом» і повернутись «до корумпованих посередників».
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