Тимошенко назвала РНБО «дахом для всіх корупційних оборудок»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що головна мета сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони - повернути компанію “РосУкрЕнерго” на ринок України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу для преси в ході засіданні РНБО.

За словами прем’єра, сьогодні стало остаточно зрозуміло, що РНБО є «дахом для всіх корупційних оборудок, які сьогодні відбуваються, на жаль, і в енергетичному комплексі, і в інших».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні була зроблена спроба розламати всі прямі угоди між «Нафтогазом» та «Газпромом» і повернутись «до корумпованих посередників».