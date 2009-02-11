Колесников вважає великою помилкою прийняття Бойка в ПР

Заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ вважає “великою помилкою” прийняття Юрія БОЙКА, який обіймає посаду міністра палива та енергетики опозиційного уряду, до лав партії.

Про це він сказав у інтерв’ю УНІАН, коментуючи заяву народного депутата, заступника голови ПР Сергія ЛЬОВОЧКІНА про те, що частина фракції ПР, ініціюючи відставку уряду, спрацювала “на користь БЮТ”.

Б.КОЛЕСНИКОВ заперечив впливовість С.ЛЬОВОЧКІНА в Партії регіонів. “Він же не так давно в партії – трішки більш як рік, – сказав Б.КОЛЕСНИКОВ. – У нього (його групі – УНІАН) є він сам і Ю.БОЙКО”. За словами депутата, якщо С.ЛЬОВОЧКІН і Ю.БОЙКО ставитимуть “корпоративні інтереси свого бізнесу вище від партійних – то їм у партії робити нема чого”. “Не думаю, що хтось із наших однопартійців помітить, як його (С.ЛЬОВОЧКІНА. – УНІАН) прихід у партію, так і його вихід”.

На запитання, чи контролюють вони якісь партійні структури в межах ПР, Б.КОЛЕСНИКОВ відповів: “Тільки свої особисті крісла”.

“Це наша велика помилка (прийом у партію Ю.БОЙКА. - УНІАН), – зауважив він. – У світлі тих заяв, які він робив у 2005 році”. (У 2005 році Ю.БОЙКО критикував Л.КУЧМУ за призначення Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром).

Б.КОЛЕСНИКОВ також заперечив факт фінансування Партії регіонів компанією “РосУкрЕнерго”. “Партія регіонів жодної копійки від «РосУкрЕнерго» не отримувала як спонсорство чи для виборчих кампаній”, – зауважив він. Водночас він визнав, що партія зазнала “репутаційні збитки” (через пов’язування імен С.ЛЬОВОЧКІНА та Ю.БОЙКА з «РосУкрЕнерго»).

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого С.ЛЬОВОЧКІН заявив, що «певною мірою» розгляд у парламенті питання про відставку уряду «не був своєчасним». При цьому він спростував звинувачення однопартійців на свою адресу про те, що він форсував відставку Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем’єр-міністра без консолідації необхідних 226 голосів депутатів. С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що в разі, якщо хтось наполягатиме, то він оприлюднить стенограму зборів фракції Партії регіонів, де йшлося про ініціювання відставки уряду, і «всі дізнаються, хто ж насправді був автором ідеї, яку чомусь приписують мені і Юрію БОЙКУ». Як заявив С.ЛЬОВОЧКІН, «той, хто ініціював питання про відставку уряду в парламентській залі саме зараз, спрацював на користь БЮТ».

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