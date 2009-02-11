Колесников вважає великою помилкою прийняття Бойка в ПР
Нардеп коментує заяву Льовочкіна
Заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ вважає “великою помилкою” прийняття Юрія БОЙКА, який обіймає посаду міністра палива та енергетики опозиційного уряду, до лав партії.
Про це він сказав у інтерв’ю УНІАН, коментуючи заяву народного депутата, заступника голови ПР Сергія ЛЬОВОЧКІНА про те, що частина фракції ПР, ініціюючи відставку уряду, спрацювала “на користь БЮТ”.
Б.КОЛЕСНИКОВ заперечив впливовість С.ЛЬОВОЧКІНА в Партії регіонів. “Він же не так давно в партії – трішки більш як рік, – сказав Б.КОЛЕСНИКОВ. – У нього (його групі – УНІАН) є він сам і Ю.БОЙКО”. За словами депутата, якщо С.ЛЬОВОЧКІН і Ю.БОЙКО ставитимуть “корпоративні інтереси свого бізнесу вище від партійних – то їм у партії робити нема чого”. “Не думаю, що хтось із наших однопартійців помітить, як його (С.ЛЬОВОЧКІНА. – УНІАН) прихід у партію, так і його вихід”.
На запитання, чи контролюють вони якісь партійні структури в межах ПР, Б.КОЛЕСНИКОВ відповів: “Тільки свої особисті крісла”.
“Це наша велика помилка (прийом у партію Ю.БОЙКА. - УНІАН), – зауважив він. – У світлі тих заяв, які він робив у 2005 році”. (У 2005 році Ю.БОЙКО критикував Л.КУЧМУ за призначення Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром).
Б.КОЛЕСНИКОВ також заперечив факт фінансування Партії регіонів компанією “РосУкрЕнерго”. “Партія регіонів жодної копійки від «РосУкрЕнерго» не отримувала як спонсорство чи для виборчих кампаній”, – зауважив він. Водночас він визнав, що партія зазнала “репутаційні збитки” (через пов’язування імен С.ЛЬОВОЧКІНА та Ю.БОЙКА з «РосУкрЕнерго»).
Як повідомляв УНІАН, 9 лютого С.ЛЬОВОЧКІН заявив, що «певною мірою» розгляд у парламенті питання про відставку уряду «не був своєчасним». При цьому він спростував звинувачення однопартійців на свою адресу про те, що він форсував відставку Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем’єр-міністра без консолідації необхідних 226 голосів депутатів. С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що в разі, якщо хтось наполягатиме, то він оприлюднить стенограму зборів фракції Партії регіонів, де йшлося про ініціювання відставки уряду, і «всі дізнаються, хто ж насправді був автором ідеї, яку чомусь приписують мені і Юрію БОЙКУ». Як заявив С.ЛЬОВОЧКІН, «той, хто ініціював питання про відставку уряду в парламентській залі саме зараз, спрацював на користь БЮТ».
Повністю інтерв’ю з Б.КОЛЕСНИКОВИМ читайте тут