Тимошенко мала віддати газові контракти на експертизу до підписання?

Рада національної безпеки і оборони України вітає ініціативу прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО провести експертизу контрактів між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" на постачання і транзит газу, укладених у Москві 19 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на брифінгу в Києві.

«РНБО вітає позицію прем`єр-міністра щодо експертизи контрактів», - сказав він. При цьому він додав, що «експертизу необхідно було робити до того, як підписувались контракти».

Разом з тим Б.СОКОЛОВСЬКИЙ наголосив, що стосовно залучення іноземних експертів для проведення експертизи газових контракт вже були заяви з боку Європейського Союзу, що він не має наміру брати участі в такій експертизі.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу, що планує звернутися до Європейської комісії з проханням провести незалежну експертизу українсько-російських газових контрактів.

«Я хочу спростувати раз і назавжди всі звинувачення, які лунають з вуст учасників корупції на газовому ринку, що для України щось підписано невигідне. Для того, аби в цьому переконалася кожна людина в Україні, я буквально завтра звернуся з офіційним листом до Європейського Союзу, щоб вони зробили офіційну експертизу підписаних контрактів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр переконана, що висновок європейських фахівців підтвердить позицію уряду. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що готова до будь-якої експертизи контрактів на постачання газу до України і його транзиту до європейських країн.

Довідка УНІАН. 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року – 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.