Правоохоронці проводять обшуки у кабінетах депутатів та голови Київської облради - джерело

Співробітники прокуратури та СБУ проводять обшуки у кабінетах депутатів та голови Київської облради Ганни Старикової.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, обшуки проводяться у рамках затримання на хабарі у сумі 6 тис. доларів депутата Київради, голови екологічної комісії ради.

Читайте такожПоліція Києва затримала викрадача бронзових деталей з могили Лесі Українки

“Також обшук проходить у голови Київради”, - зазначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали голову постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської обласної ради.

Депутат вимагав від директора підприємства 10 тис. дол. за погодження очолюваною ним комісією проекту рішення облради щодо надання спеціального дозволу на користування надрами, а також за вжиття усіх залежних від нього заходів щодо прийняття відповідного рішення на сесії облради.

Голову комісії було затримано отримання другої частини хабара у сумі 6 тис. дол.