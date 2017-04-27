У Росії заявили, що Лавров може зустрітися із Тіллерсоном на Алясці

В РФ заявили про можливу зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії та США на полях засідання Ради міністрів закордонних справ Арктичної ради, яке відбудеться на Алясці 10-11 травня. Про це пише ТАСС із посиланням на заяву Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

"Це найближча можливість для міністра і держсекретаря продовжити те, що обговорювалося в Москві в ході візиту", - сказав він.

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"Немає жодного сумніву у тому, що їм є, про що говорити. Ряд питань вже виник після зустрічі в Москві", - додав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін можуть зустрітися в кінці травня в одній з європейських країн, пишуть росЗМІ із посиланням на джерела в держструктурах РФ. Передбачається, що 25-27 травня Трамп прибуде в Європу для участі в самітах НАТО і G7 і може заїхати в одну з європейських країн для зустрічі з Путіним.