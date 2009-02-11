Тимошенко скликає міністрів на антигазове засідання

Кабмін збереться позачергово

Завтра, 12 лютого, відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів з питань інвестицій – відновлювальні джерела енергії та енергозберігаючі технології. Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, засідання почнеться о 10:00 у приміщенні Укртелекому, (м.Київ, Бульвар Шевченка, 18).

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