Тимошенко скликає міністрів на антигазове засідання
18:06, 11 лютого 2009Політика
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Кабмін збереться позачергово
Завтра, 12 лютого, відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів з питань інвестицій – відновлювальні джерела енергії та енергозберігаючі технології.
Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, засідання почнеться о 10:00 у приміщенні Укртелекому, (м.Київ, Бульвар Шевченка, 18).
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