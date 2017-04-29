ЄС подовжить санкції проти Росії, якщо Ле Пен не переможе на виборах – Reuters

Європейський союз буде прагнути подовжити економічні санкції проти Росії, термін дії яких спливає наприкінці липня.

Про це агентству Reuters розповіли дипломати і чиновники ЄС, передає ТСН.

Євросоюз побоювався поліпшення відносин президента США Дональда Трампа з Москвою, але цього не сталося. Втім, є ризик перемоги ультраправої Марін Ле Пен на виборах президента Франції 7 травня. У цьому випадку подовжити санкції буде набагато складніше.

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Серед найсильніших прихильників подовження антиросійських санкцій є Швеція, країни Балтії і Польща, але їхні позиції були послаблені після рішення Великої Британії залишити ЄС.

Менш переконані у доцільності санкцій - Італія, Греція, Кіпр, Угорщина, Іспанія і Болгарія, які стверджують, що три роки санкцій не змогли вплинути на Москву, і вони хотіли би відновити ділові зв'язки з Росією.

"Нам не подобаються санкції", - сказав Reuters брюссельський дипломат з однієї з цих країн.

"Це величезна втрата для нашого бізнесу. Але ми будемо із більшістю", - додав дипломат, визнавши, що скоріше за все, санкції будуть подовженні.

Це рішення вимагає одностайної підтримки усіх країн-членів ЄС. Але Ле Пен виступає проти антиросійських санкцій і хоче їхнього скасування. Якщо вона переможе на президентських виборах, Франція може заблокувати це рішення.

Європейський Союз ввів санкції проти Росії після того, як Москва анексувала український Крим у 2014 році, а потім запровадив нові – через підтримку Кремлем бойовиків на сході України.