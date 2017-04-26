Олланд: Ле Пен має отримати на виборах якомога менше голосів

Президент Франції Франсуа Олланд звернувся до членів уряду з закликом докласти всі зусилля до того, щоб Марін Ле Пен отримала на виборах глави держави якомога меншу кількість голосів. Про це повідомив спікер уряду Стефан Ле Фолл, передає РБК.

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За словами Ле Фолля, Олланд також закликав міністрів голосувати за кандидата від партії «Вперед!» Емманюель Макрона. Президент попросив членів уряду «повністю мобілізувати свої сили в цій кампанії».

Макрон і Ле Пен вийшли у другий тур президентських виборів, він відбудеться 7 травня. Перший тур пройшов у неділю, 23 квітня. За його підсумками Макрон набрав близько 24% голосів, Ле Пен - близько 21,5%.

Олланд привітав Макрона з таким результатом і заявив про намір підтримати його у другому турі. Також чинний президент Франції заявив, що успіх вкрай правих представляє ризик для держави.