Рада ЄС офіційно продовжила економічні санкції проти Росії

Європейський Союз ухвалив рішення продовжити ще на півроку чинність економічних санкцій проти Росії, запроваджених через дестабілізацію ситуації в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні у Брюсселі.

"19 грудня Рада продовжила економічні санкції, спрямовані на окремі сектори російської економіки до 31 липня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Питання чинності економічних санкцій проти Росії пов'язане з виконанням нею Мінських домовленостей щодо стабілізації ситуації на Донбасі.

Як повідомив власний кореспондент «Радіо свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter, рішення буде оприлюднено завтра.

