Рада ЄС офіційно продовжила економічні санкції проти Росії

Європейський Союз ухвалив рішення продовжити ще на півроку чинність економічних санкцій проти Росії, запроваджених через дестабілізацію ситуації в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні у Брюсселі.

"19 грудня Рада продовжила економічні санкції, спрямовані на окремі сектори російської економіки до 31 липня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Питання чинності економічних санкцій проти Росії пов'язане з виконанням нею Мінських домовленостей щодо стабілізації ситуації на Донбасі.

Як повідомив власний кореспондент «Радіо свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter, рішення буде оприлюднено завтра.

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EU has decided to extend its eco sanctions against #Russia to 31 July 2017. will be publ. in EU official journal tomorrow. #Ukraine#Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 декабря 2016 г.

Нагадаємо, 1 липня економічні санкції відносно Росії були продовжені до 31 січня 2017 року. Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, скорочення імпорту та експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом і озброєнням.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" із його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.