Чистка в Кабміні затримується, бо Турчинов все порахував до ниточки?

Екс-прем’єр-міністр й колишній лідер НДП Валерій Пустовойтенко вважає, що Юлії Тимошенко необхідно терміново переформатувати Кабінет Міністрів, ввівши посади віце-прем’єрів з енергетики й промисловості, які займуться внутрішньою економікою. Він вважає, що тільки вивівши промисловість із колапсу, Тимошенко виправдає намагання залишитися на посаді прем’єра до президентських виборів. Про це Пустовойтенко розповів в інтерв’ю «Главреду» .

«Чому Юлія Володимирівна так тримається за посаду прем’єр-міністра? Бо якби вона була народним депутатом на сьогодні, вона б абсолютно спокійно залишила прем’єрське крісло, прийшла би до парламенту, і більш сильно виглядала би, ніж вона сьогодні виглядає, - сказав Пустовойтенко. - На сьогодні у неї є тягар, абсолютний тягар того, що на ній висить, — уся економіка. А недоліком уряду Тимошенко є те, що він непрофесійний. Думаю, їй терміново, завтра ж необхідно переформатувати Кабінет Міністрів: кількох міністрів поміняти, закріпити віце-прем’єр-міністрів з енергетики, з промисловості, які будуть координувати, перш за все, внутрішню економіку...»

В той же час Пустовойтенко відзначає, що на даний момент спроби голосування за того чи іншого міністра є провальними, а Тимошенко може поступитися міністрами із квоти БЮТ лише за виключних умов.

«Звичайно, вона не віддасть свою квоту – хіба що, можливо, поступиться чимось заради чогось там глобального, - каже він. - З іншого боку, Литвин правильно поступає, розуміючи, що більшості немає, і спроби голосування за того чи іншого міністра є провальним. Я думаю, Гайдук уже б давно став віце-прем’єром по ТЕК, чи поміняли когось із міністрів, якби така можливість була. Але з голосами є непевність, Турчинов же все прораховує: там усе пораховано до останньої ниточки, і коли вони йдуть на щось, то це вже сто відсотків...»

Про уряд Тимошенко, трійку лідерів президентських перегонів, Петра Симоненка й румунів, які завжди зазіхали на українські території, причому не тільки на острів Зміїний читайте більше у інтерв’ю Валерія Пустовойтенка виданню «Главред».