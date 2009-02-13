Сьогодні суд розгляне позов Семенюк-Самсоненко

Сьогодні, 13 лютого, о 13.00 Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про визнання незаконною постанови Верховної Ради про її звільнення з посади голови Фонду державного майна України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Соціалістичної партії України.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив журналістам, що В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО звернулася в Окружний адмінсуд Києва з позовом, в якому просить визнати незаконним рішення Верховної Ради про її звільнення з посади голови Фонду держмайна.

Д.ПАРФЕНЕНКО також зазначив, що на 10 лютого він не підписував наказ про розірвання трудового договору з В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, оскільки вона була на лікарняному.

Довідка УНІАН. 26 грудня 2008 року Верховна Рада звільнила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.

27 грудня 2008 року Кабмін призначив Д.ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України.

2 січня 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення Д.ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови ФДМУ.

29 січня Кабмін повторно призначив Д.ПАРФЕНЕНКА виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна.

5 лютого В.ЮЩЕНКО скасував свій указ про припинення дії розпорядження Кабміну про призначення Д.ПАРФЕНЕНКА в.о. голови Фонду держмайна.

Також Президент скасував свій указ, яким припиняв дію розпоряджень Кабміну про звільнення і призначення на посаді заступників голови ФДМУ.