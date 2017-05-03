Інтерпол припинив розшук екс-міністра Ставицького - адвокат

Комісія з контролю за файлами Інтерполу прийняла рішення про припинення розшуку екс-міністра енергетики та вугільної промисловості України за часів екс-президента Віктора Януковича – Едуарда Ставицького.

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Про це повідомив його адвокат Юрій Іващенко на своїй сторінці Facebook.

"У Генеральній прокуратурі України - чорний день. Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99-й сесії прийняла рішення про припинення розшуку Едуарда Ставицького. Сьогодні отримано офіційне підтвердження з Інтерполу і від Комісії з контролю за файлами Інтерполу, що скаргу Едуарда Ставицького опівночі задоволено, його кримінальне переслідування визнано політичним. Комісія взяла до уваги наші аргументи", - зазначив Іващенко.

Як повідомляв УНІАН, Ставицький обіймав посаду міністра енергетики і вугільної промисловості з грудня 2012 року по лютий 2014 року в уряді Миколи Азарова.

Його підозрюють у привласненні, розтраті державного майна шляхом зловживання владою в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

У 2014 році Ставицького було оголошено у розшук через Інтерпол.

У квітні 2016 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос передав міністру юстиції Ізраїлю запит ГПУ щодо вручення повідомлення про підозру Ставицькому, який переховується в Ізраїлі як громадянин цієї держави Натан Розенберг.

6 травня 2016 року деякі ЗМІ поширили інформацію про затримання Ставицького в Ізраїлі. Сам екс-міністр спростував це повідомлення і назвав його фейком.

3 серпня начальник Головного управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що 12 липня Мін'юст Ізраїлю отримав запит на екстрадицію Ставицького. За словами Горбатюка, позитивне рішення питання залежить від протилежної сторони.